В Подмосковье можно познакомиться со страусами на экофермах

Страусы не являются естественными обитателями Подмосковья, их родина — африканские саванны. Однако в последние годы этот вид птиц стал популярным в качестве одомашненных животных и разводится на фермах. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, где в регионе можно пообщаться с этими удивительными крылатыми, сообщает пресс-служба ведомства.

Одни из самых популярных страусиных экоферм: «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки городского округа Серпухов и «Страусленд» в Дмитровском городском округе. У посетителей будет возможность послушать интересную экскурсию и сделать красивые фотографии на память.

Взрослые особи страусов могут достигать высоты 2,7 метра и весить от 90 до 150 килограммов. Питаются они в основном растительной пищей: травами, семенами и фруктами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.