В Подмосковье можно покормить северных оленей и погладить альпийских коз

В Рузском городском округе располагается питомник, где в естественной среде обитания проживают пятнистые и северные олени, тибетские яки, камерунские и альпийские козы, а также другие животные, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Первые северные олени-жители фермы — самые настоящие кинозвезды, снявшиеся в фильме «Снежная Королева». Жители питомника свободно гуляют по территории фермы, их можно гладить и кормить с рук. Любимые лакомства: сухари, яблоки, грибы.

Записаться на экскурсию можно по телефонам +7 (985) 760-17-63 и + 7 (925) 874-41-87. Адрес фермы: Московская область, Рузский округ, независимое Землячество Казаков, участок № 47, рядом с деревней Лихачево.

В ведомстве отметили, что сельский туризм — одно из растущих направлений. Ежегодно открываются новые фермы, а на действующие приезжает все больше туристов. Экологичный вид отдыха, который с каждым годом пользуется все большим спросом среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.