В Подмосковье можно подать заявку-онлайн на грантовую поддержку науки и инноваций

В Московской области перевели в «цифру» услугу «Грантовая поддержка науки и инноваций». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Теперь соискателям гранта не нужно лично посещать ведомства, чтобы оформить заявку на получение ежегодной премии губернатора. Подать заявление можно онлайн на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Благодаря переводу услуги в цифровой формат удалось значительно повысить удобство для заявителей и эффективность работы сотрудников. Срок предоставления услуги сократился с 60 до 45 рабочих дней, а трудозатраты заявителей и сотрудников уменьшены на 15%.

Ежегодные премии губернатора Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций присуждаются за достижения в коммерциализации выдающихся научных и (или) научно-технических результатов.

Услуга доступна по ссылке. Для подачи заявки на грантовую поддержку нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.