В Подмосковье может выпасть до 5 см снега в ближайшие дни

сегодня в 12:58

Синоптик Шувалов предупредил о вероятности снега в Подмосковье

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 7–8 мая на севере Московской области ожидается околонулевая температура в ночное время. В регионе также возможен снег, сообщает RT .

Днем во вторник и среду на северной части Подмосковья прогнозируется 6-7 градусов тепла. По словам Шувалова, в ближайшие дни может быть так, что «зона осадков рассечет пополам» Московскую область.

«Некоторые модели дают установление снежного покрова с высотой снега (в Московской области. — Ред.) до 3-5 см», — предупредил эксперт.

По словам Шувалова, в ближайшие дни сильные дожди прогнозируются в Брянской, Тульской, Рязанской и Орловской областях. Выпадение снега могут наблюдать жители севера Подмосковья, Костромы и Ярославля, подытожил специалист.