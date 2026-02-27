В Подмосковье мошенники рассылают фальшивые уведомления о подписках

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с сообщениями о якобы скрытых платных подписках. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке для их отмены и получают доступ к данным и деньгам пользователей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мошенники рассылают СМС и электронные письма с информацией о «найденных скрытых подписках». В сообщениях предлагают срочно отменить их, чтобы прекратить списание средств, и прикрепляют ссылку.

Перейдя по ней, человек попадает на поддельный сайт, который внешне напоминает онлайн-банк или платежную систему. Пользователя просят войти в аккаунт или подтвердить данные банковской карты. В результате злоумышленники получают доступ к персональной информации и денежным средствам.

В ведомстве рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и проверять наличие подписок только через официальные приложения банков или сервисов. Также следует обращать внимание на адрес отправителя, опечатки в тексте и странные домены.

Дополнительную информацию о кибербезопасности можно найти в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он размещен в разделе «Сервисы» на главной странице и доступен бесплатно без авторизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.