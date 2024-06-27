Подмосковье предложило изменить штрафы для организованной перевозки детей

Мособлдума рассмотрела законодательную инициативу, которой предлагается внести изменения в КоАП РФ. Изменениями предлагается при организованной перевозке детей не штрафовать водителей, если у них нет списков, передает корреспондент РИАМО.

Сейчас, в соответствии с правилами организованной перевозки группы детей автобусами водитель обязан иметь при себе договор фрахтования или его копию и документ со сведениями о маршруте. В свою очередь, ответственный за перевозку группы детей должен иметь копию уведомления об организованной перевозке, список детей, сопровождающих лиц и медицинского работника.

Если список детей отсутствует, за это предусмотрен штраф на водителя в размере 3 тыс. рублей, на должностных лиц — 25 тыс. рублей; на юридических лиц — 100 тыс. рублей.

С 2019 по 2024 год в ЦФО к административной ответственности за перевозку детей в автобусе без списка было привлечено 216 водителей автобусов.

«Задача водителя — безопасно довезти детей по маршруту. За список же должны отвечать ответственные сопровождающие. Поэтому предлагаем убрать норму, согласно которой штраф за отсутствие списка накладывается на водителей», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Он добавил, что ответственность за это должны нести должностные и юридические лица, которые организуют перевозки. Размер административного штрафа предлагается оставить без изменения. Закинициатива будет направлена в Госдуму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Истре с руководителями и сотрудниками регионального перевозчика «Мострансавто». Он заявил, что предприятие планирует взять на работу около 1 тысячи водителей и 300 слесарей.

«Чтобы привлечь новых сотрудников, компания предусмотрела меры поддержки: подъемные по 10 тыс. рублей в течение трех месяцев, выплаты по программе „Приведи друга“, бесплатное общежитие, обучение на категорию Д», — добавил губернатор Подмосковья.