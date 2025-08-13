В Подмосковье модернизируют производство трикотажных вязаных перчаток и шапок

Текстильная фабрика «ЛЕО», входящая в группу компаний «СВС», модернизирует производство в подмосковном Орехово-Зуевском округе. Приобрести и наладить оборудование под серийное производство трикотажных вязаных перчаток и шапок поможет льготный заем Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 182 млн рублей. ФРП МО одобрил компании льготный заем в размере 100 млн рублей под 3% годовых сроком на 5 лет. Будет создано более 70 рабочих мест. Проект планируется реализовать в четвертом квартале этого года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент производственная мощность завода составляет 950 тыс. единиц трикотажных вязаных перчаток и шапок ежегодно. После увеличения мощности на предприятии смогут выпускать 2,8 млн единиц такого вида изделий в год.

Компания «ЛЕО» специализируется на производстве вязанных изделий. Производственные мощности состоят из сотен современных вязальных машин различных классов, что обеспечивает непрерывное создание широкого и разнообразного ассортимента вязаных изделий. Продукция доступна для заказа во все регионы Российской Федерации и страны ближнего зарубежья.

Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте: https://frpmo.ru/.

Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке: https://frprf.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.