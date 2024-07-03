В Подмосковье модернизируют первичные отделения «Единой России»

В Московской области реализуется целый ряд мероприятий по совершенствованию и модернизации работы первичных отделений. Об этом сообщил члена президиума генсовета, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Именно первичное звено — основа „Единой России“. Напомню, что Подмосковье одно из самых крупных реготделений в стране — оно насчитывает порядка 4 тысяч первичек. С апреля по май в регионе было проведено свыше 2,5 тысяч встреч депутатов всех уровней с секретарями и активом первичных отделений. А это говорит о том, что в Московской области проводится эффективная работа с максимальной вовлеченностью первичек. Кроме того, первичные отделения „Единой России“ в Подмосковье занимаются активным сбором новых предложений в Народную программу партии», — подытожил Брынцалов.

2 июля «Единая Россия» на заседании генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала совет первичных отделений партии. Первое заседание совета состоится 19 сентября.

«Текущий год объявлен Годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты, — это наша опора во всем. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях», — подчеркнул председатель «Единой России».

Он отметил, что совет первичек должен стать площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству «Единой России».

«Нужно без бюрократических проволочек донести эти предложения до коллег на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», — сказал Дмитрий Медведев.

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что совет первичек будет проходить регулярную ротацию, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей.

«В первом составе совета — 54% мужчины, 46% женщины, 30% молодежь. Семь секретарей первичек — участники специальной военной операции», — рассказал он.

Александр Сидякин также напомнил, что всего в «Единой России» — 86 тысяч первичных отделений.

«С конца 2022 года ведем системную перезагрузку первичного звена. Проведен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений, которые проводятся теперь на системной основе. Реализован кадровый конкурс секретарей первичных отделений, сформирована так называемая „скамейка запасных“. Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей Высшей партийной школы», — рассказал он.

По предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года. Кроме того, в течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система их мотивации и «кадрового роста».

Также ежегодно «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.