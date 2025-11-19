В Подмосковье мобильная бригада экстренного реагирования оказала помощь более 300 раз

Мобильная бригада экстренного реагирования, созданная министерством социального развития Московской области, продолжает активно выполнять свою важную миссию, предоставляя адресную психолого-педагогическую, социальную и юридическую помощь жителям региона в условиях экстренных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С момента своего создания специалисты бригады уже отработали порядка 300 запросов на оказание экстренной психологической помощи, что подчеркивает их значимость и необходимость в современных условиях», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Одной из самых сложных и ответственных задач, с которыми сталкивается мобильная бригада, является работа с родственниками погибших в результате чрезвычайных ситуаций. Психологи бригады оказывают поддержку людям, переживающим горе утраты, помогая им справиться с эмоциональными последствиями трагедий.

В числе наиболее серьезных вызовов, с которыми работали специалисты, можно выделить несколько случаев. Так, после теракта в Крокус Сити Холл, произошедшего 22 марта 2024 года, мобильные бригады оказали помощь 116 людям, включая детей, ставших сиротами в результате этого ужасного акта насилия. В сентябре 2024 года после атаки беспилотника в Раменском было оказано 125 консультаций, из которых 88 приходилось на взрослых и 37 — на детей.

Кроме того, в августе 2024 года бригада оказывала помощь жителям Курской области, включая выезд и сопровождение детей-сирот из социальных учреждений. В ходе работы было проведено 241 консультация, из которых 133 были направлены детям и 74 — взрослым. Также организовано 34 групповых мероприятия, что позволило создать поддерживающую среду для всех участников.

Специалисты мобильной бригады также активно работают с детьми, переживающими кризисные ситуации, такие как попытки суицида и буллинг в школе. За период 2024–2025 годов помощь была оказана 15 детям, в том числе тем, кто проходил лечение в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день мобильная бригада экстренного реагирования насчитывает более 100 высококвалифицированных специалистов. Их работа не только помогает людям преодолевать трудные моменты в жизни, но и способствует восстановлению социальной стабильности в регионе. Благодаря оперативному реагированию и профессионализму сотрудников, жители Подмосковья могут рассчитывать на поддержку в любой критической ситуации.

