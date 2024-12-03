В Подмосковье многодетной семье подарили щенка корги

Сообщество многодетных семей деревни Кармолино городского округа Лосино-Петровский подарило одной из таких семей щенка породы корги, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Корги — очень игривая, жизнерадостная и добродушная порода собак, которая прекрасно чувствует себя в кругу детей и отлично с ними ладит.

Во Всероссийском движении корги — отряде «Маруся и друзья» — предложили семье помощь в воспитании послушного и активного питомца. Специалисты отряда практически взяли шефство над семьей, где появилась собака: они помогают в прохождении ею полного курса обучения и освоении специальной реабилитационной методики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.