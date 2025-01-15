В Подмосковье ликвидировано более 1 тыс навалов отходов в 2024 году

В этом направлении, помимо экологов, работают сотрудники нескольких ведомств — Минчистоты, комитета лесного хозяйства, Главного управления региональной безопасности, а также правоохранительных органов. Большую поддержку оказывают и органы местного самоуправления, силами которых ликвидируется большинство свалок.

Совместная работа усилила эффективность борьбы с данным видом нарушений: в 2024 году в регионе было выявлено 1004 свалки общей площадью 75,8 гектара, а ликвидировано 1 046 навалов отходов на площади более 213 гектаров. Самые большие свалки ликвидированы в городских округах Химки и Долгопрудный. С них вывезено в общей сложности свыше 12 тысяч куб. метров отходов, проведена планировка территории, восстановление плодородного слоя почвы и посев многолетних растений на общей площади 3 гектара.

В сентябре прошлого года по итогам стратегической сессии правительства РФ по нацпроекту «Экологическое благополучие» премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений регионам, в том числе и по активизации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных мест размещения отходов. Подмосковье традиционно входит в число лидеров по данному направлению природоохранной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.