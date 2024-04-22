В Подмосковье ликвидировано 2 лесных пожара за выходные

В период с 19 по 21 апреля на землях лесного фонда Московской области произошли два пожара: в Истринском лесничестве в 2 км от деревни Сабурово г. о. Красногорск, на площади 0,1 га; в Ногинском лесничестве в 1 км от деревни Дмитрово г. о. Павловский Посад, на площади 1,5 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 5 единиц техники и 11 человек личного состава лесопожарных формирований в Павловском Посаде, и 2 единицы техники и 6 огнеборцев — под Красногорском. Оба пожара были потушены в день выявления.

«Одно из возгораний было обнаружено во время наземного патрулирования, другое благодаря видеомониторингу. Оба пожара — результат деятельности человека. Убедительно прошу не поджигать сухую траву, не разводить костров в лесу и не бросать непотушенных сигарет — это может привести к возникновению лесного пожара. Нужно понимать, что за подобные действия грозит административная и даже уголовная ответственность», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей; для юридически — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.