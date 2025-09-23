В Подмосковье ликвидировали свыше 2 тыс га борщевика

В летний период дорожные службы Московской области ликвидировали более 2 тысяч га борщевика, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Работы провели как на муниципальных, так и региональных дорогах Подмосковья. В начале сезона дорожники провели объезд, в ходе которого были выявлены участки с интенсивным зарастанием борщевиком. Наибольший объем этого опасного растения был устранен на региональных дорогах Талдомского округа, где специалисты Мосавтодора обработали 470 гектаров борщевика», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для борьбы с борщевиком использовались два метода: химический и механический, поскольку растение отличается высокой скоростью распространения. Семена борщевика Сосновского сохраняют жизнеспособность до пяти лет, поэтому важно обрабатывать не только само растение, но и почву.

«Для уничтожения борщевика мы применяли гербициды сплошного действия, которые воздействуют на сорняк через листья и почву. Важно отметить, что препарат не проникает в грунтовые воды и не вредит окружающей среде», — подчеркнули в «Мосавтодоре».

Также в числе лидеров по объемам проведенных работ на региональной сети оказались Наро-Фоминский и Рузский округа — в этих районах дорожники обработали и выкосили 235 и 157 гектаров борщевика соответственно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.