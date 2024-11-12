В Подмосковье лесные травы снова зацвели из-за тепла

Несмотря на то, что ноябрь часто называют самым мрачным месяцем года, в этом году природа радует нас разнообразием красок. И лесные специалисты, и натуралисты-любители отмечают повторное цветение многих растений в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Васильки, яснотки, одуванчики, клевер и многие другие спешат воспользоваться отсутствием устойчивых холодов.

Лес радует в любое время года. Даже в предзимье во время прогулок на природе можно встретить и цветущие, и выделяющиеся на фоне опавшей листвы зимнезеленые травы.

Палитру красок дополняют грибы, мхи и лишайники. Не стоит поддаваться осенней хандре, просто оглянитесь — мир вокруг прекрасен и удивителен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.