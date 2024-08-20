В Подмосковье лесная охрана провела более 350 патрулирований за прошедшие выходные

С 16 по 18 августа лесная охрана комитета лесного хозяйства Московской области выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Рейды были проведены в основном на лесных участках максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За три дня проведено 356 патрулирований земель лесного фонда, из них больше всего патрулирований проведено на территории городских округов: Можайского — 36, Луховиц — 23, Серпухова — 20, Орехово-Зуевского — 17 и Шатуры — 16. Зафиксировано 24 нарушения лесного законодательства, в том числе 5 нарушений правил пожарной безопасности. По нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе 12 протоколов в отношении физических лиц — на месте выявления нарушения», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В патрулированиях принимали участие сотрудники МВД, МЧС и администраций городских округов.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей.

— лишение свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, помимо штрафов ст. 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.