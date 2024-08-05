В Подмосковье купальный сезон продлится до 31 августа

Обеспечение безопасности детей в период купального сезона — одна из приоритетных задач Главного управления МЧС России по Московской области. В Подмосковье продолжается купальный сезон. Он продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках месячника безопасности сотрудники центра ГИМС МЧС России проводят рейды по местам массового отдыха жителей и гостей Подмосковья по безопасному поведению на водных объектах в летний период.

Специалисты Главного управления МЧС России по Московской области напоминают, что отдыхая у воды, необходимо быть осторожными, а также помнить и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Самое важное — это выбор правильного места для отдыха, купание разрешено только в оборудованных местах, второе — не заходить в воду в состояние опьянения, третье — не оставлять детей без присмотра.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.