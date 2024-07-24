В Подмосковье контролируют ситуацию по признанию гидросооружений бесхозными

На территории Подмосковья расположено 1 536 гидротехнических сооружений, 69 из которых являются бесхозяйными, 59 ГТС уже поставлены органами местного самоуправления на учет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Вместе с тем городскими и районными прокуратурами выявляются факты не постановки на учет ГТС органами местного самоуправления в качестве бесхозяйного имущества, в связи с чем принимаются меры прокурорского реагирования.

По результатам надзорной деятельности органами прокуратуры области за истекший период 2024 года выявлено 27 нарушений в сфере обеспечения безопасности ГТС, в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 5 исковых заявления, внесено 22 представления.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой области в адрес министерства экологии и природопользования Московской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В целях обеспечения безопасности ГТС министерством разработана и утверждена программа Московской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался», которая в настоящее время реализуется.

Благодаря принятым мерам количество бесхозяйных ГТС за 10 лет сократилось на 92% с 897 до 74 на начало 2024 года.

Контроль за реализацией надзорных мероприятий прокуратурой области обеспечивается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.