В Подмосковье компенсируют 50% затрат на оборудование для маркировки бакалеи

В Подмосковье производители бакалейной продукции могут воспользоваться программой поддержки на приобретение оборудования для маркировки отдельных видов товаров со скидкой 50%. Проект реализуется оператором системы маркировки «Честный знак», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 1 марта 2025 года маркировка для производителей бакалейной продукции станет обязательной. В рамках программы поддержки предприятиям предлагаются 4 комплекта: для ручной маркировки, с ручным аппликатором и терминалом сбора данных, а также комплексные решения с автоматизированным рабочим местом для ручной маркировки и для автоматизированных линий.

Для производителей снеков прием заявок на компенсацию затрат и на комплекты осуществляется до 28 февраля 2025 года, для производителей соусов, специй, уксусов — до 30 апреля 2025 года.

Условия участия в программе и подробная информация указаны на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Например, аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.