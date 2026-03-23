В Подмосковье коллекторов оштрафовали за выдачу себя за приставов

В Подмосковье коллекторское агентство оштрафовали на 80 тыс. рублей за то, что его сотрудники представлялись судебными приставами и запугивали должницу. Нарушение выявили в ходе административного расследования, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Жительница Подмосковья с просроченной задолженностью обратилась в отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления с жалобой на действия кредитора. На ее телефон поступали сообщения с разных номеров, подписанные судебным приставом, с уведомлениями о якобы применяемых обеспечительных мерах. К заявлению женщина приложила скриншоты переписки.

В ходе административного расследования сотрудники управления установили, что сообщения направляли представители кредитной организации, которые выдавали себя за судебных приставов и требовали погасить долг. При этом, по данным сервиса «Банк данных исполнительных производств», в отношении заявительницы исполнительные производства отсутствуют. Таким образом, кредитор вводил гражданку в заблуждение и оказывал на нее психологическое давление.

Выяснилось, что ранее организация уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения. Юридическое лицо признали виновным по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначили штраф в размере 80 тыс. рублей.

В управлении напомнили, что судебные приставы не взаимодействуют с гражданами по телефону из-за невозможности их идентификации. Связь осуществляется через портал Госуслуг или на личном приеме. Жалобу на неправомерные действия кредиторов можно подать через Госуслуги, направить письменное обращение в Главное управление или записаться на прием через интернет-приемную на сайте r50.fssp.gov.ru.

