В Подмосковье колледжи переходят на углубленную программу подготовки

В колледжах Подмосковья с 1 сентября 2024 года начнет реализовываться проект «Эффективный колледж». С 1 курса общеобразовательные дисциплины будут изучаться углубленно в соответствии с профессиональным направлением. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Ранее на 1 и 2 курсе колледжей программа была построена таким образом, что студент изучал общеобразовательные дисциплины как бы доучиваясь после школы. А теперь даже общеобразовательные предметы будут погружать в профессию. Например, студент-электромонтажник в рамках курса физики будет изучать те темы, которые в первую очередь направлены на получение будущей профессии», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

На первом этапе программа коснется 36 специальностей, среди которых — электромонтаж, сварочные технологии и многое другое. По обновленной программе в следующем учебном году начнут заниматься более 5 тыс. студентов. Далее проект будет развиваться и затронет другие специальности.

Подобный подход позволит вдвое увеличить объемы производственной практики на начальных курсах, а по окончании колледжа выпускники будут иметь полноценный 4 разряд и продвинутые навыки для работы на предприятии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.