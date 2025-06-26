В Подмосковье кол-центр «Вита» принял более 9 тыс звонков

В кол-центре министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области начал действовать электронный помощник «Вита», который с помощью искусственного интеллекта дает консультации или переводит на оператора по вопросам ветеринарии, а также помогает принять у жителей региона обращения на локации произрастания борщевика Сосновского на муниципальной земле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с конца марта «Вита» приняла 9,3 тыс. звонков — 1,6 тыс. из них переведено на оператора в сфере ветеринарии и сколько же на специалиста отдела по работе с безнадзорными собаками. Среди частых вопросов: собаки без владельца — принято 1,4 тыс. обращений, 798 — запись на прием к ветеринару, 751 — борщевик и 717 — вакцинация домашних питомцев.

В ведомстве отметили, что кол-центр принимает звонки круглосуточно по номеру 8 (800) 550-65-22. Адреса государственных ветеринарных клиник Подмосковья с графиками работ представлены на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.