В Подмосковье ко Дню Победы открыли 30 «Парт Героя»

«Единая Россия» в Московской области открыла ко Дню Великой Победы 30 «Парт Героя». Так же открыли 9 муралов в рамках проекта «Лица Героев», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В 2018 году «Единая Россия» в рамках партийных проектов «Новая школа» и «Историческая память» запустила патриотическую акцию «Парта Героя». Всего в подмосковном регионе открыто уже порядка 400 парт.

«Парта Героя» представляет собой ученический стол, на котором размещены фотография Героя, информация о его жизни и заслугах перед страной. Ученики, достигшие успехов в учебе и принимавшие активное участие в школьных мероприятиях, могут заслужить право сидеть за этой партой.

По словам регионального координатора партпроекта «Историческая память», депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева, проект «Парта Героя» направлен на сохранение и передачу исторической памяти о подвигах советских и воинов и является одним из ключевых направлений, способствующих формированию патриотических ценностей у нового поколения.

«Парта Героя» является символом героизма и мужества советских солдат, сражавшихся с фашизмом в Великой Отечественной войне за свободу и независимость своего Отечества. Это напоминание жителям нашего региона о неоценимом вкладе наших дедов и прадедов в достижение Великой Победы и еще одна возможность почтить память героев и отдать должное тем, кто пожертвовал своей жизнью за будущее нашей страны», — сказал Владимир Вшивцев.

Он выразил уверенность в том, что данный патриотический проект станет поводом для глубоких размышлений о значимости великого подвига наших предков и бойцов СВО, а также о том, как важно сохранить и передать эту важную часть нашей истории будущим поколениям.

В преддверии важнейшего праздника страны — 9 Мая, в муниципалитетах Подмосковья открывали «Парты Героя» и муралы в рамках проекта «Лица Героев».

Накануне Дня Победы, в Привокзальной школе Волоколамского округа, Владимир Вшивцев принял участие в торжественном открытии барельефа в честь командира 89-го отдельного танкового батальона в составе войск 20-й армии Западного фронта в годы Великой Отечественной войны Хорина Константина Петровича. Уроженец поселка Буроз, на данный момент является территорией города Макеевка ДНР, в декабре 1941 года трагически погиб в бою на Волоколамской земле. Захоронен в братской могиле в деревне Лудина Гора.

Депутат Мособлдумы поблагодарил коллектив образовательного учреждения за работу по увековечиванию памяти героев Великой Победы и поговорил с учащимися школы.

«Парта Героя» в честь участника Великой Отечественной войны — Пудова Николая Петровича, открылась в селе Поречье Можайского округа, при участии депутата Мособлдумы Татьяны Сердюковой, а также дочери ветерана — Елены Ткаченко.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В годы Великой Отечественной Войны Николай Петрович воевал на Северо-Кавказском фронте. Был ранен. После лечения назначен командиром батареи 62-й артиллерийской бригады, в составе которой освобождал Крым, Севастополь, участвовал в операции «Багратион», форсировании Вислы, Одера, а затем в Берлинской операции. Войну закончил 7 мая 1945 года на реке Эльба. За свое мужество и героизм Гвардии капитан Николай Пудов был награжден шестью боевыми орденами, из которых два — полководческие.

«На фоне попыток Запада „отменить“ Россию, лишить живое человечество памяти о своем прошлом, работа педагога-историка по приобщению подрастающего поколения к знаниям о героическом прошлом нашей Родины, о том, какой ценой завоевана наша свобода, передача нравственных ценностей нашего народа приобретает особую важность», — отметила Татьяна Сердюкова.

В Красногорске увековечили память героя Великой Отечественной войны — Аркадия Васильевича Щербакова в Нахабинской школе № 3. Он участвовал в битве под Сталинградом, освобождал Украину и Белоруссию в составе 120 полка легендарной 39-й Барвенковской гвардейской стрелковой дивизии. Дошел до Берлина в составе 551 полка 49 стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Петра Богдановича. За воинскую доблесть и мужество награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями за освобождение Варшавы, взятие Берлина и Победу над Германией.

В Центре образования № 4 в Богородском открыли «Парту Героя» в память Валентины Александровны Богоявленской. В начале Великой Отечественной войны она добровольцем вступила в действующий партизанский отряд и начала свою службу как медицинская сестра. Но всегда стремилась на передовую. Она добилась перевода в действующий партизанский отряд «Батя», где вскоре стала разведчицей. Погибла 18 ноября 1942 года при выполнении задания диверсионной группы, прикрывая своим телом командира и комиссара и приняв на себя семь пуль врага. Посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.

Владимир Вшивцев подчеркнул, что наряду с советскими героями, чтится память и о современных воинах, достойно и мужественно отстаивающих интересы России на передовой специальной военной операции.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Российские солдаты вновь стоят на защите своего Отечества, как и 80 лет назад наши предки, чтобы противостоять распространению фашизма. Современный мир начал забывать важные уроки, извлеченные из Второй мировой войны, а незнание и отсутствие желания понимать истинную историю, приводят к возрождению нацистских идей среди многих народов», — отметил Вшивцев.

Так, в Московской области в преддверии дня Победы открывали «Парты Героя» и участникам специальной военной операции.

Ко Дню Победы «Парту Героя» в честь Антона, а Жилинского, погибшего в зоне СВО, открыли Домодедовской школе № 4 при участии депутата Мособлдумы Олега Жолобова. Летом 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения спецоперации. Указом Президента России 7 февраля 2024 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, связист Антон Жилинский посмертно награжден орденом Мужества.

«Искренне поблагодарил Ольгу Викторовну, маму Героя Отечества, за правильное воспитание сына. Пожелал юнармейцам, ученикам школы помнить и гордится победной историй нашей Родины», — поделился Олег Жолобов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В Новопетровской школе-интернате в Истре установили Парту Героя в честь героически погибшего участника СВО Руслана Бакова. В памятном мероприятии приняли участие Председатель Совета депутатов городского округа Истра, член депутатского объединения «Единая Россия» Игорь Власов, представители местного отделения партии, участники СВО, педагоги и учащиеся школы. Срочную службу Руслан Баков проходил в инженерных войсках, был старшиной роты, прапорщиком. В начале октябре 2023 года он принял для себя решение пойти добровольцем в зону спецоперации. Служил в мотострелковой дивизии в штурмовой роте. Погиб в бою 30 октября 2023 года под Харьковом. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Руслан Баков награжден орденом Мужества посмертно.

В Балашихе на парте в школе № 2 разместили информацию о выпускнике Павле Симонове — гвардии ефрейторе, погибшем в ходе СВО. За мужество и героизм, Павел Симонов посмертно награжден орденом Мужества. На торжественной церемонии открытия парты присутствовали близкие родственники военного, депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Балашихи Андрей Холод, сотрудники и ученики школы.

«Наши герои отдали самое ценное что у них было — свои жизни. За нашу независимость и нашу свободу», — сказал Андрей Холод.

Патриотический проект «Парта Героя» призван не только сохранить историческую память, но и воспитать уважение к подвигу предков, передать ценности патриотизма и героизма будущим поколениям, а также способствует объединению общества вокруг исторических ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.