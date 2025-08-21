В Подмосковье каждый контрактник закреплен за депутатом для поддержки его семьи

Председатель Комитета Мособлдумы по строительству и ЖКХ Олег Гаджиев посетил в Балашихе Центр специальной подготовки «Витязь», где проходят обучение граждане, решившие заключить контракт на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Здесь кандидаты проходят медицинскую комиссию, получают юридическую помощь, оформляют документы и проживают в комфортных условиях, совмещая подготовку документов с обучением. Особый акцент инструкторы делают на тактической медицине, личной безопасности и первичных навыках обращения с вооружением.

В этот раз Олег Гаджиев передал «Витязю» сплит-систему для учебного класса и пообщался с будущими бойцами.

«Важно, что здесь все организовано по принципу „под ключ“, — ребята могут оформить все документы, пройти медкомиссию, подписать контракт и получить базовую подготовку в одном месте. Сейчас упор делается на тактическую медицину — как обезопасить себя, как помочь товарищу. Казалось бы, мелочи — жгут не нужно класть в нижний карман, потому что в случае подрыва можно лишиться конечности. Но именно такие нюансы спасают жизни», — рассказал Олег Гаджиев.

Депутат подчеркнул, что «Единая Россия» с первых дней СВО выстроила систему персональной поддержки контрактников и их семей.

«У нас работает механизм закрепления — каждый контрактник числится за депутатом любого уровня. У меня лично 36 семей, с которыми я постоянно на связи. Когда кормилец идет защищать Родину, у семьи появляется множество бытовых вопросов — перевод из школы в школу, проблемы с ЖКХ, управляющими компаниями. Для меня не составляет проблемы созвониться с директором школы или оперативно решить любой вопрос», — отметил Олег Гаджиев.

Парламентарий также рассказал о масштабной гуманитарной работе партии — от поставок стройматериалов и оборудования до помощи мирным жителям освобожденных территорий.

«Постоянно отправляем конвои в распределительные центры новых территорий. Везем от гвоздей до сложного оборудования. Работаем с предпринимателями, волонтерами. Только сейчас планируем очередную поставку на сумму порядка двух с половиной миллионов рублей. Также большое внимание уделяем нашим госпиталям, которые постоянно расширяются», — сказал Олег Гаджиев.

Особое направление работы — проект «Добрая комната» в медучреждениях на новых территориях, где для детей создаются игровые зоны.

«Мы уже открыли три такие комнаты в Луганской детской больнице, Донецком перинатальном центре и Северодонецкой детской поликлинике. В сентябре планируем открыть еще одну. Наш Абрамцевский художественный колледж расписывает стены персонажами мультфильмов, устанавливаем детскую мебель, игры. Хотим в каждом городе сделать частичку теплоты для деток от Московской области», — добавил депутат.

Олег Гаджиев также отметил важность работы по реабилитации и трудоустройству вернувшихся бойцов.

«На базе центра реабилитации ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, реализуется проект наставничества. Предприятия проводят в мастерских обучение по конкретным специальностям и под запросы самих производств с дальнейшим трудоустройством. Также и бизнес активно подключается — рестораторы готовы обучать кулинарному мастерству, массажисты передают свои навыки. Все понимают — нужно максимально быстро вовлечь наших героев в рабочие процессы», — подчеркнул Олег Гаджиев.

Посмотреть подробную информацию о предоставляемых мерах поддержки можно в специальном разделе на портале государственных и муниципальных услуг.

Также можно обратиться в филиал Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Московской области: г. Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон 8 (498) 602-00-23.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8(495)990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.