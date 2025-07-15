В Подмосковье кадетское образование получают более 9 тыс учащихся

В Московской области функционируют 5 общеобразовательных организаций кадетской направленности, в 122 школах есть кадетские классы. Всего кадетским образованием охвачено более 9 тысяч обучающихся, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В кадетских классах программа обучения нацелена на подготовку обучающихся к военной службе, а также на обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития детей и подростков.

Для привлечения обучающихся в кадетские классы общеобразовательные организации проводят дни открытых дверей, родительские собрания, организуют встречи с успешными выпускниками.

Мероприятия направлены на разъяснения по преимуществу кадетского образования:

воспитание ответственности, самодисциплины и организованности;

формирование гражданской позиции и любви к Родине;

качественное образование по общеобразовательным предметам.

Во всех школах Московской области для обучающихся 6-11 классов реализуется курс внеурочной деятельности по профориентации «Россия — мои горизонты».

В рамках мероприятий данного курса в 2024/2025 учебном году рассматривались темы, в которых затрагивались вопросы по определению будущей профессии, в т. ч. военной: «Россия безопасная: военно-промышленный комплекс», «Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона», «Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана».

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.