В Подмосковье к умному мониторингу подключили 254 тыс фонарей

В Московской области к системе умного мониторинга подключили более 254 тыс. фонарей наружного освещения, из них свыше 16 тыс. — с начала 2026 года. Система в реальном времени отслеживает состояние светильников и линий и помогает оперативно устранять неисправности, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Система контролирует работу каждого светильника и линии освещения в режиме реального времени. Она обрабатывает и систематизирует данные, выводит их на дашборд для оперативного реагирования, распределяет обращения жителей по эксплуатирующим организациям и направляет уведомления о сбоях в чат-бот.

С начала 2026 года система направила более 3,4 тыс. сигналов о неисправностях. Под контролем специалистов уже устранено 724 неполадки.

Кроме того, мониторинг охватывает свыше 5 тыс. распределительных шкафов и более 7,6 тыс. км линий наружного освещения. Ознакомиться с ИИ-практиками региона и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.