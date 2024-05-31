В Подмосковье к новому учебному году отремонтируют школу-интернат

В Павловском Посаде заканчивают ремонт школы-интерната для детей с ОВЗ

В Павловском Посаде к новому учебному году закончат ремонт школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На улице Тимирязева в Павловском Посаде идёт капитальный ремонт школы-интерната для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Здесь обучаются 114 детей. Здание полностью обновляют: здесь меняют кровлю, полы, перекрытия, системы отопления и вентиляции.

В учебном заведении предусмотрены новый фасад, окна и двери, отделка помещений, безбарьерная среда для людей на колясках.

Ремонт планируют завершить в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.