В Подмосковье к «Чистой территории» подключили еще 30 тыс камер

К проекту «Чистая территория» подключили еще 30 тысяч камер системы «Безопасный регион». Теперь их общее число превышает 51 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«В настоящее время в Подмосковье более 35% от общего числа камер системы «Безопасный регион» оснащены искусственным интеллектом, способным выявлять нарушения чистоты и порядка в общественных местах. Под нейроконтролем находятся уже свыше 5,4 тыс. дворовых территорий. Увеличение количества камер в этом проекте значительно расширяет возможности мониторинга и контроля, повышает скорость реагирования на возникающие проблемы», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В пятерку лидеров по количеству видеокамер, подключенных к ИИ-проекту «Чистая территория», вошли Одинцовский городской округ, Балашиха, Люберцы, Красногорск и Мытищи.

«Благодаря нейросети на улицах Подмосковья было устранено свыше 67 тыс. нарушений чистоты и порядка», — отметила Надежда Куртяник.

Чаще всего нейросеть выявляла мусор на контейнерной площадке (более 21 тыс. нарушений), смет на проезде (более 12 тыс. нарушений), невывезенный снег (более 9 тыс. нарушений).

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области добавили, система нейроконтроля за чистотой и порядком работает в регионе с августа 2023 года. Подробнее ознакомиться с ИИ-практикой можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.