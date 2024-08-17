В Подмосковье юным курянам рассказали о правилах безопасности

Дни пожарной безопасности провели для детей из Курской области, временно размещенных для отдыха и оздоровления в детских лагерях Подмосковья, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

В Клину, в пункте временного пребывания «Горизонт», сотрудники спасательного ведомства рассказали ребятам о причинах возникновения пожаров, о требованиях пожарной безопасности в быту и на природе, правилах поведения на водоемах, а также показали технику и оборудование спасателей.

В оздоровительно-образовательном центре «Родник» Пушкинского городского округа огнеборцы продемонстрировали юным курянам работу порошкового огнетушителя, после чего ребята опробовали на практике тушение пожара с помощью пожарного ствола. С сотрудниками учреждения спасатели провели дополнительный противопожарный инструктаж.

В Ступинском социально-оздоровительном центре «Сосновый бор» инспекторы Госпожнадзора совместно с сотрудниками 31-го поисково-спасательного отряда обучили детей и подростков основам безопасности и навыкам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области. «Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.



