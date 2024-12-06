В Подмосковье изучат состояние популяции краснокнижной стрекозы

В рамках мероприятий программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» в 2025 году биологи проведут специальные зоологические исследования по изучению популяции дозорщика-императора (Anax imperator) — одной из самых крупных стрекоз России. Насекомое внесено в Красные книги Московской области (2-я категория — вид, численность которого существенно сократилась) и России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Впервые постоянное обитание дозорщика-императора было выявлено в 60-х годах прошлого века в Ступине, в дальнейшем он встречался в Ленинском, Можайском и Серпуховском округах, а также в Люберцах. В дальнейшем многие известные места обитания были утрачены.

Дозорщик-император — одна из самых интересных стрекоз, в первую очередь, из-за своих размеров. Длина тела насекомого может достигать 8 см, размах крыльев — до 11 см. Больше половины головы дозорщика-императора занимают фасетчатые глаза, которые могут воспринимать ультрафиолетовое излучение.

Насекомое предпочитает небольшие, хорошо прогреваемые водоемы среди лугов с перелесками, лет его происходит в июне–июле, самки разлетаются до 4 км от водоема. Самцы охраняют участки береговой линии до 100 м.

Сокращение популяции дозорщика-императора связано с изменением гидрологического режима водоемов, их загрязнением и эвтрофикацией. Зоологические исследования помогут оценить количество насекомых и их распространение в регионе, выработать мероприятия по сохранению в Подмосковье уникальной стрекозы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.