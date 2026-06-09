В Подмосковье изменят график работы почты в День России

Работа почтовых отделений в Подмосковье изменится 11 и 12 июня в связи с празднованием Дня России, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

12 июня станет выходным днем для всех отделений Почты России, за исключением круглосуточных офисов и тех, которые выдают заказы с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме.

11 июня рабочий день в почтовых отделениях сократится на один час. С 13 июня обслуживание клиентов возобновится по стандартному расписанию.

В День России почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. При этом пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России с учетом особенностей территорий.

Для обеспечения своевременной доставки пенсий, пособий, корреспонденции и заказов с маркетплейсов часть отделений может работать по измененному расписанию. Уточнить актуальный график и найти ближайший открытый офис можно на официальном сайте «Почты России» или в мобильном приложении компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.