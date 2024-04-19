В Подмосковье изменится график работы клиентских офисов МосОблЕИРЦ с 1 мая

МосОблЕИРЦ переходит на единый режим работы во всех городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

С 1 мая большинство клиентских офисов будет работать со вторника по субботу включительно по графику: вторник — пятница с 8:00 до 19:00, без перерыва; суббота — с 8:30 до 16:00, без перерыва; воскресенье, понедельник — выходные дни.

Узнать новый режим работы клиентских офисов можно по ссылке.

Передавать показания, консультироваться со специалистами расчетного центра и оплачивать счета, в том числе и без комиссии через систему быстрых платежей, можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Получить справочную информацию и передать показания можно ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефону контактного центра: 8 (499) 444-01-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.