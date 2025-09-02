В Подмосковье изменились правила получения лицензий на продажу алкоголя

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информирует соискателей и действующих лицензиатов о новых правилах лицензирования розничной продажи алкогольной продукции. С 1 сентября вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие новые размеры государственной пошлины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«За предоставление или продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции госпошлина составляет 20 тыс. рублей в год за каждое место деятельности, если оно расположено в сельском населенном пункте, и 65 тыс. рублей — во всех остальных случаях. При переоформлении лицензии из-за увеличения количества мест торговли пошлина устанавливается в тех же размерах — 20 тыс. рублей за каждое новое место в сельской местности и 65 тыс. рублей в иных случаях. Оплата производится кратно сроку действия лицензии, включая неполный календарный год», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Внесенные изменения также уточняют порядок зачета госпошлины — он возможен только в случае отказа в выдаче лицензии. При отказе в ее продлении или переоформлении пошлина зачету не подлежит. При повторном обращении она оплачивается заново в полном объеме. В Подмосковье лицензия на розничную продажу алкогольной продукции оформляется в цифровом формате. Срок выдачи сокращен до 13 дней, вместо 30, как в других регионах. Проверка на соответствие «зонам запрета» проводится онлайн — заявитель прикладывает фото- и видеоматериалы, после чего министерство принимает соответствующее решение.

С 1 сентября вступают в силу ограничения, установленные Законом Московской области от 17 февраля 2025 года № 11/2025-03. Так, минимальный размер уставного капитала организаций, торгующих алкогольной продукцией, увеличен до 1 миллиона рублей. Также введен запрет на выдачу и продление лицензий торговым объектам, входы и выходы из которых расположены со стороны внутренних дворов многоквартирных домов. Исключение составляют только магазины, входы в которые находятся со стороны улицы и не дальше 30 метров от края проезжей части, либо в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к МКД. Изменения направлены на сокращение количества алкомаркетов во дворах, вблизи детских, спортивных площадок и других объектов благоустройства, возле дошкольных и образовательных учреждений. Также поможет обеспечить тишину и порядок в жилых районах и снизить пропаганду алкогольной продукции.

