В Подмосковье изменили границы городского округа Люберцы

В границы Люберец из Раменского горокруга переходят деревни Островцы и Михнево, поселки ВЭИ им. Ленина и Опытное поле, села Сельцо и Верхнее Мячково с общим числом жителей 17 795 человек. Суммарно это 2,95 тыс. га, что составляет около 2% от всей территории Раменского округа

По словам главы г. о. Люберцы Владимира Волкова, инициатива была поддержана депутатами совета депутатов как Раменского, так и Люберец.

Он добавил, что обсуждаемый вопрос обусловлен исторически сложившейся картиной землепользования.

«Данные населенные пункты представляют собой единые кластеры и неразрывно связаны общей социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами. Кроме того, инженерное обеспечение данных населенных пунктов осуществляется ресурсами горокруга Люберцы», — объяснил Волков.

Он отметил, что изменение границ позволит реализовать эффективную градостроительную политику, направленную на развитие обоих округов, что, в том числе, поможет решению транспортных проблем, обеспечит стабильное экономическое развитие Раменского и Люберец, поспособствует развитию социальной инфраструктуры.

В частности, подчеркнул глава округа, в ближайшие годы на соседних к присоединенным территориях планируется:

в 2024 году открыть школу на 900 мест и детсад на 360 мест в пос. Мирный, а также ФОК в пос. Октябрьский;

в 2025 году открыть 2 поликлиники на 500 и 540 посещений в смену в пос. Мирный и Октябрьский;

в 2025-206 годах построить школу на 1500 мест и детсад на 200 мест в пос. Октябрьский.

Регистрация останется прежней. Паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о собственности и другие документы жителям менять не потребуется.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поселок Октябрьский в Люберцах — один из крупнейших в округе. Там проживает 25 тыс. человек. Сейчас важно обеспечить их необходимой социнфраструктурой.

«Поэтому по президентскому нацпроекту „Здравоохранение“ строим в восточной части поселка поликлинику на 500 посещений в смену: 350 для взрослых и 150 для детей. Она сможет обслуживать 40 тыс. человек, включая жителей дер. Островцы, с. Сельцо и Верхнее Мячково», — добавил Воробьев.