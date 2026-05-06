В Подмосковье изменили график ветклиник на майские праздники

Ветеринарные учреждения Подмосковья скорректируют график работы в праздничные дни мая. Жителям напомнили адреса и часы приема клиник в Одинцове, Звенигороде, Лобне, Марфине и Краснознаменске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Одинцовская участковая ветеринарная лечебница на улице Коммунистической, дом 5 будет работать 9 мая до 18:00. Звенигородская участковая ветеринарная лечебница по адресу Проектируемый проезд, дом 10, владение 9 принимает пациентов во все праздничные дни, кроме 9 мая.

Ветеринарные клиники в Лобне на улице Цветочной, дом 2А, в Марфине на улице Усадебной, дом 61 и в Краснознаменске на проспекте Мира, дом 13 начнут прием по обычному графику с 10 мая. Учреждения, относящиеся к терветуправлению № 5, продолжат работу без изменений в течение всего праздничного периода.

Найти ближайшую клинику можно с помощью интерактивной карты на портале «Мой АПК». Уточнить время приема в конкретном филиале можно по телефону единого контакт-центра ветеринарии +7 (495) 668-01-25. Звонки принимает голосовой помощник «Вита», при необходимости оператор предоставляет актуальную информацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.