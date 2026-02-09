В Подмосковье изъяли почти 500 бутылок нелегального алкоголя с начала года

В Московской области с января 2026 года проверили 220 магазинов и изъяли 487 бутылок нелегального алкоголя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала 2026 года в Подмосковье продолжается мониторинг соблюдения правил розничной продажи алкогольной продукции. Инспекторы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с сотрудниками органов местного самоуправления и МВД проверили 220 торговых объектов и выявили 34 нарушения.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных сообщил, что с января из оборота изъяли 487 единиц нелегальной алкогольной продукции. По итогам проверок составили 19 административных протоколов, часть которых уже передали в суд.

В министерстве уточнили, что основные нарушения связаны с продажей спиртного в зонах запрета. В регионе действует требование: магазины должны находиться не ближе 100 метров от образовательных учреждений и от 15 до 70 метров — от медицинских организаций. Особое внимание уделяют магазинам в многоквартирных домах: продажа алкоголя запрещена в объектах со входом во внутренний двор, за исключением точек с выходом на улицу и на расстоянии не более 30 метров до проезжей части или во встроенно-пристроенных помещениях.

Также выявили факты продажи алкоголя без лицензии, после 23 часов и в нестационарных торговых объектах, где такая деятельность запрещена федеральным законом. Все выявленные нарушения передают в уполномоченные органы для принятия мер. Контроль за соблюдением правил розничной продажи алкоголя в Подмосковье ведется на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.