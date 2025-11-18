В Подмосковье изъяли около 8 тыс бутылок спиртного из-за нарушений продажи

Инспекторы Минсельхоза Московской области совместно с сотрудниками региональных отделов УМВД и администраций муниципалитетов проводят мониторинг соблюдения правил розничной продажи алкогольной продукции. Начиная с февраля, по итогам контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 482 нарушения, по которым приняты меры административного воздействия. Всего специалисты проверили более 1 тысячи торговых объектов и изъяли из незаконного оборота почти 7,9 тысячи бутылок алкоголя, включая партии крепкого спиртного, реализуемого без лицензии или в зонах, где его продажа запрещена законом. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Мы продолжаем выявлять и пресекать нарушения правил продажи алкогольной продукции без лицензии, после 23 часов, несовершеннолетним и другие факты. Особое внимание уделяем объектам рядом со школами, больницами и в многоквартирных домах. В Подмосковье действуют единые для всех муниципалитетов «зоны запрета» — алкомаркеты должны быть расположены на расстоянии не менее 100 метров от образовательных учреждений и от 15 до 70 метров — от медицинских организаций. С сентября вступили в силу дополнительные ограничения — запрещена продажа алкоголя в магазинах со входом во внутренний двор МКД. Исключение действует только для торговых точек, вход которых выходит с улицы и не дальше 30 метров от края проезжей части, либо если объект расположен во встроенно-пристроенных помещениях к МКД. Предприниматели обязаны соблюдать требования федерального и регионального законодательства», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве сообщили, что больше всего нарушений — 260 случаев, выявлено в «зонах запрета». В результате 25 торговых точек уже закрылись, а 67 предпринимателей добровольно сняли спиртное с реализации. По остальным фактам проведены контрольные мероприятия с изъятием алкогольной продукции, составлены административные протоколы, возбуждены административные дела. Еще 91 нарушение зафиксировано в магазинах, расположенных в МКД: это и работа заведений с залами обслуживания менее 50 кв. м, и входы со стороны двора, и расположение объектов ближе 30 метров до края проезжей части. Кроме того, выявлено 78 случаев продажи после 23 часов, 23 факта торговли без лицензии, 18 попыток реализации алкоголя несовершеннолетним, 9 случаев продажи в НТО, 2 — без вскрытия потребительской тары, и 1 — при отсутствии подключения к системе «Честный знак».

По результатам выездных обследований возбуждено 104 дела об административных правонарушениях. Часть из них направлена в судебные инстанции и городские Прокуратуры на рассмотрение, в том числе по вопросам аннулирования лицензий и наложения штрафов. Также выдано 902 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции.

Для борьбы с контрафактом и незаконной торговлей алкоголем создано бесплатное мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко». С его помощью можно проверить легальность товара, наличие лицензии у торговой точки и найти ближайшие легальные магазины на карте. В Министерстве напомнили, что при покупке алкоголя продавец обязан выдать чек с QR-кодом: отсканировав его, можно убедиться в законности продукции. Также приложение позволяет проверить акцизные марки и сверить данные с государственной электронной системой. Если точка отсутствует на интерактивной карте — это признак работы без лицензии. Все обращения пользователей автоматически фиксируются и направляются в уполномоченные органы для принятия мер. Для проверки подлинности иных видов продукции, в том числе слабоалкогольных напитков, используется приложение «Честный знак». Маркировка хранит в себе информацию о сроке годности, составе, производителе и стране происхождения. При покупке товара касса проверяет код и, если с товаром что-то не так или истек срок годности, не пробивает его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.