В Подмосковье изъяли более 11 тысяч бутылок нелегального алкоголя за год

В 2025 году в Московской области выявили 667 нарушений при продаже алкоголя и изъяли свыше 11,2 тысячи бутылок нелегальной продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области подвели итоги контроля за оборотом алкогольной продукции. В 2025 году сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия региона проверили более 2 тысяч торговых объектов. В результате мониторинга специалисты выявили 667 нарушений правил розничной продажи алкоголя и изъяли из оборота свыше 11,2 тысячи бутылок нелегального спиртного.

Основные нарушения касались реализации алкоголя в зонах запрета и отсутствия необходимой документации. По закону, магазины должны находиться не ближе 100 метров от образовательных учреждений и от 15 до 70 метров от медицинских организаций. С 1 сентября 2025 года в Подмосковье запрещено выдавать и продлевать лицензии алкомаркетам, входы которых расположены со стороны дворов многоквартирных домов. Исключение составляют магазины с входом со стороны улицы и не далее 30 метров от проезжей части, а также объекты во встроенно-пристроенных помещениях к МКД.

С 1 марта 2026 года продажа алкоголя в заведениях общественного питания с входом со стороны двора МКД или на расстоянии более 30 метров от улично-дорожной сети будет разрешена только с 13:00 до 15:00. Новые правила не распространяются на рестораны.

В министерстве подчеркнули, что совместная работа с органами местного самоуправления и правоохранительными структурами помогает оперативно выявлять и пресекать нарушения, защищая интересы жителей и добросовестного бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.