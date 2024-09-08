В Подмосковье избирательные участки для людей с ОВЗ организованы на высоком уровне

Депутат Государственной Думы, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев проверил насколько доступно голосование для людей с ОВЗ в Солнечногорске. 8 сентября депутат побывал сразу на нескольких УИКах, которые расположены в ДК «Тимоново» — № 3006, 3005 и 4112. По его словам, на участках организована доступная, безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Основной моей задачей было сегодня проконтролировать как на участках организована доступность посещения и волеизъявления для маломобильных групп населения. Очень важно, чтобы для людей с ОВЗ обязательно были предусмотрены пандусы, специально оборудованные туалеты, индукционная петля для глухих, а также информационные таблички по азбуке Брайля. Каждую избирательную кампанию я стараюсь посещать разные участки и, хочу отметить, что в Подмосковье к людям с инвалидностью относятся с большим уважением, а участки оборудованы в соответствии со всеми требованиями безопасности. Было бы здорово, чтобы как можно больше людей с ОВЗ посещали бы участки лично», — сказал Терентьев.

Несмотря на существующий удобный формат электронного голосования, который уже давно хорошо зарекомендовал себя в Подмосковье, или возможный способ голосования на дому, многие жители с ОВЗ посчитали своим долгом лично приехать и отдать свой голос за депутатов ОМСУ на выборных территориях.

Так, в Солнечногорске на участке № 2970, расположенном в территориальном управлении Андреевка, свой голос отдала местная жительница Лидия Юсова. Женщину сопровождала любимая собака Лада. Несмотря на инвалидность с детства, Лидия Андреевна, всегда участвует в выборах. Предпочитает она голосовать лично, хотя могла бы сделать это и на дому.

«Если каждый будет молчать и сидеть дома, то это будет полная неразбериха. Каждый должен выражать свое мнение, какое бы оно не было. Когда я работала в библиотеке у нас был диспут: „Равнодушие — это черта характера, или преступление?“. Я считаю, что это преступление», — рассказала Лидия Юсова.

В Сергиевом Посаде также лично на участке проголосовала известная в округе активиста Елена Туркина. Поддержал на участке ее депутат Мособлдумы Александр Легков.

«Доступная среда в целом организована. Но, как и в любом деле, есть что улучшить, на входной группе желательно, чтобы был порог, и обновить дверь», — подчеркнула Елена.

В Дзержинском на участке УИК № 232 проголосовала Сазонова Антонина Матвеевна.

«Было приятно увидеть, что на моем избирательном участке сделано все, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя дискомфортно. Для меня очное голосование уже стало традицией. Именно поэтому я всегда предпочту заполнить бюллетень своей рукой, нежели проголосовать дистанционно», — рассказала Антонина Сазонова.

В Королеве свой голос за депутатов ОМСУ отдал инвалид-колясочник, специалист МБОУ САШ «Наш мир» параолимпийского резерва округа Олег Макаров.

«Важно, чтобы все граждане имели возможность принять участие в выборах, независимо от своей физической способности. Порадовало, что на избирательных участках были созданы удобства для людей с ограниченными возможностями», — прокомментировал Олег Макаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.