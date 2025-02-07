В Подмосковье исследованиями занимаются свыше 84 тыс человек

8 февраля отмечается День российской науки. В этот день чествуют тех, кто решил посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности, сообщает пресс-служба Мооблдумы.

«Развитие научной мысли и технологического процесса в Подмосковье является одной из ключевых задач. Президент страны неоднократно подчеркивал, что наличие собственных передовых технологий — это ключевой фактор суверенитета и безопасности государства, важное условие экономического роста и повышения качества жизни наших граждан.

Наш регион обладает высоким научно-исследовательским потенциалом, значительными кадровыми ресурсами, развитой инфраструктурой для решения самых сложных технологических задач. В Московской области насчитывается порядка 250 научных организаций, выполняющих научные исследования. Там работает более 84 тысяч человек. При этом из них более 16 тысяч — это молодые ученые до 39 лет», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Меры поддержки ученых в Московской области

«Социальная ипотека»:

Поддержка в приобретении (строительстве) жилых помещений при условии заключения ими договора ипотечного жилищного кредитования (ипотечного займа) на срок 10 лет путем:

Оплаты первоначального взноса при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования (ипотечного займа); Ежемесячной компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту (ипотечному займу).

«Бюджетная ипотека»:

Предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилого помещения в размере 15% от расчётной стоимости; Снижение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту на 2% на весь срок кредита.

Премия губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов

Выплата 15 ежегодных премий губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов в размере 700 тыс. рублей каждая.

Премия может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу соискателей в составе не более 5 человек.

Премия губернатора Московской области за достижения в коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов

На соискание Премии выдвигаются граждане РФ и или группа граждан РФ — не более 10 человек, осуществляющие научную или научно-техническую деятельность.

Ежегодный бюджет 10 млн рублей, размер одной премии — 1 млн рублей.

Гранты Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций

Грант предоставляется организации на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта, соответствующего следующим критериям:

Реализация проекта осуществляется в рамках отдельных тем научных исследований и разработок, включенных в перечень научных тем;

Срок реализации проектов — от 1 до 3 лет. 2025 год считается первым годом реализации проекта.

Минимальный размер софинансирования проекта — не менее 20% от суммы запрашиваемого гранта, осуществляемого на первом этапе реализации проекта.

Софинансирование первого этапа реализации проекта за счет собственных средств организации составляет не менее 50% от объема заявленного софинансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.