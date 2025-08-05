Фото - © филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области

сегодня в 19:16

В Подмосковье исследовали первые пробы озимого рапса урожая 2025 года

В филиале ФГБУ «ЦОК АПК» по городу Москве и Московской области проведены лабораторные испытания первых образцов озимого рапса нового урожая, поступивших из Сергиево-Посадского городского округа. Это — пробы 2 сортов: «ЕС Дарко» и «ЕС Гидромел», отобранные от товарных партий общим весом 2 тыс. тонн и предназначенные для использования в пищевых целях. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Испытания проводились по установленным стандартам — в соответствии с ГОСТ и техническим регламентом таможенного союза, и включали оценку содержания тяжелых металлов, микотоксинов, радионуклидов и остаточных пестицидов.

Все показатели оказались в пределах допустимых норм. Отдельное внимание специалисты уделили выявлению генетически модифицированных организмов — в исследуемых образцах ГМО не обнаружено. Также проведена проверка на вредные примеси, в том числе наличие семян клещевины, которые в масличных культурах недопустимы.

Рапс прошел органолептическую оценку — его цвет и запах соответствуют норме, а жирнокислотный состав подтвердил качество продукта.

По итогам исследований продукция признана безопасной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.