В Подмосковье исследовали первые пробы озимого рапса урожая 2025 года
Фото - © филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области
В филиале ФГБУ «ЦОК АПК» по городу Москве и Московской области проведены лабораторные испытания первых образцов озимого рапса нового урожая, поступивших из Сергиево-Посадского городского округа. Это — пробы 2 сортов: «ЕС Дарко» и «ЕС Гидромел», отобранные от товарных партий общим весом 2 тыс. тонн и предназначенные для использования в пищевых целях. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Испытания проводились по установленным стандартам — в соответствии с ГОСТ и техническим регламентом таможенного союза, и включали оценку содержания тяжелых металлов, микотоксинов, радионуклидов и остаточных пестицидов.
Все показатели оказались в пределах допустимых норм. Отдельное внимание специалисты уделили выявлению генетически модифицированных организмов — в исследуемых образцах ГМО не обнаружено. Также проведена проверка на вредные примеси, в том числе наличие семян клещевины, которые в масличных культурах недопустимы.
Рапс прошел органолептическую оценку — его цвет и запах соответствуют норме, а жирнокислотный состав подтвердил качество продукта.
По итогам исследований продукция признана безопасной.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.
«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.