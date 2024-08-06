В Подмосковье используют фотоловушки для контроля численности оленей и кабанов

Дикие животные, относящиеся к охотничьим ресурсам, требуют постоянного контроля. Не всегда инспекторам и егерям удается посчитать численность стада оленей или группы кабанов во время осмотров охотничьих угодий или же выявить нарушителей правил охоты, поэтому на подмогу специалистам приходят средства фото и видео фиксации, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Фотоловушка — хорошее средство наблюдения за объектами животного мира. Ее можно неприметно установить напротив излюбленного места кормления или прохода диких животных или же повесить там, где выявляется больше всего нарушений, связанных с охотничьей деятельностью, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Такое средство можно неприметно установить на дереве или спрятать в листву, оно не привлекает к себе внимание и фиксирует только движущиеся пред ней объекты».

С помощью фотоловушек инспекторы и егеря узнают информацию о численности охотничьих видов животных, размещая их вблизи мест кормления, ночевок и прохода диких животных. Такие средства необходимы, ведь активность многих зверей наступает с приходом ночи, когда плохая видимость не позволяет проводить осмотр лесных угодий. Также средства фото и видео фиксации помогают выявлять нарушения во время сезонов охоты.

«Зафиксировать и установить нарушителей при помощи рейдовых мероприятий не всегда удается, поэтому на помощь живой силе приходят технические средства, как, например, фотоловушки, которые в постоянном режиме, при любой погоде и времени суток отслеживают и фиксируют нарушителей», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.