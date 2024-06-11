В Подмосковье инвалидам по зрению и слуху соцуслуги будут предоставлять бесплатно

В ходе ближайшего заседания Мособлдумой планируется к принятию закон, предусматривающий в Подмосковье бесплатное предоставление социальных услуг в стационарной форме инвалидам в возрасте от 18 до 40 лет с нарушениями органов зрения и слуха. Ранее такое право имели только дети и подростки до 18 лет, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, проект закона разработан с целью поддержки молодых инвалидов по зрению и слуху, находящихся в трудоспособном возрасте.

«Для этого с 1 сентября 2024 года на базе Семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе откроется новый центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов. Он построен по отдельному проекту, полностью адаптирован для организации проживания, обучения и реабилитации людей с ОВЗ, оснащен современным оборудованием», — отметил он.

Спикер регионального парламента добавил, что «в центре будет организованно обучение по 11 профессиям, со сроком обучения и проживания — 5 лет».

«Принимать учреждение будет жителей не только Московской области, но и других субъектов Российской Федерации», — пояснил Игорь Брынцалов.

Ориентировочный объем затрат на функционирование центра в 2024 году составит порядка 70 млн рублей. Объем субсидии на закупку оборудования и инвентаря для актового зала, библиотеки, компьютерного класса и мастерских — 3,4 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.