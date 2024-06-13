В Подмосковье инвалидам по слуху и зрению стали доступны бесплатные соцуслуги

Мособлдумой принят закон, предусматривающий в Подмосковье бесплатное предоставление социальных услуг в стационарной форме инвалидам в возрасте от 18 до 40 лет с нарушениями органов зрения и слуха, передает корреспондент РИАМО.

Ранее такое право имели только дети и подростки до 18 лет. По словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, поддерживать ребят и после их совершеннолетия — важно.

«Для этого с 1 сентября откроется новый Центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов. Он построен в Сергиево-Посадском городском округе на базе Семейного центра имени Александра Ивановича Мещерякова», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что этот центр — уникальное учреждение для Подмосковья и всей России. Он возведен по отдельному проекту и полностью адаптирован для проживания, обучения, лечения людей с ОВЗ. Брынцалов добавил, что в центре будет организованно обучение по 11 профессиям и проживание на срок 5 лет.

«Это, например, керамист, плотник, швея. По итогу обучения выдадут свидетельство о получении специальности и помогут найти работу. Здесь будут принимать жителей не только Подмосковья, но и других регионов», — пояснил Брынцалов.

Ориентировочный объем затрат на функционирование центра в 2024 году составит порядка 70 млн рублей. Объем субсидии на закупку оборудования и инвентаря для актового зала, библиотеки, компьютерного класса и мастерских — 3,4 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение. На примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“» — рассказал Воробьев.