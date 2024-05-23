В Подмосковье иноагентам запретят участвовать в выборах
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В Мособлдуме в целом проголосовали за внесение изменений в законодательство, регулирующее запрет на участие иноагентов в выборах, передает корреспондент РИАМО.
«Важно пресечь все попытки иностранного вмешательства в выборный процесс. Во власть не должны приходить те, кто получает финансирование извне и, по сути, преследует интересы не Подмосковья и России, а недружественных нам государств», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Теперь иностранным агентам, а также лицам, которые включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, запрещается:
— быть наблюдателями;
— быть доверенными лицами и уполномоченными представителями, в том числе по финансовым вопросам;
— вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений.
Закон еще устанавливает требования к кандидатам о прекращении статуса иноагента. Так, если кандидат на момент выдвижения являлся иноагентом, то он обязан представить в избирательную комиссию уведомление Минюста России об исключении его из реестра иностранных агентов либо соответствующее решение суда. Если такой документ не будет предоставлен, кандидату откажут в регистрации.
Законом устанавливается возможность проверить факт закрытия иностранных счетов у кандидата.
Помимо этого, закон урегулирует порядок представления списка наблюдателей в избирательную комиссию. Кроме ФИО, в списке обязательно указание даты рождения наблюдателя, серии, номера и даты выдачи паспорта. Еще изменяется срок подачи заявок на аккредитацию представителей СМИ — теперь это будет не за три дня до дня голосования, а за семь дней.
Устанавливается, что ошибки, допущенные в отношении отдельных кандидатов, являются основанием для исключения их из списка до его заверения.