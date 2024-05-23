В Подмосковье иноагентам запретят участвовать в выборах

В Мособлдуме в целом проголосовали за внесение изменений в законодательство, регулирующее запрет на участие иноагентов в выборах, передает корреспондент РИАМО.

«Важно пресечь все попытки иностранного вмешательства в выборный процесс. Во власть не должны приходить те, кто получает финансирование извне и, по сути, преследует интересы не Подмосковья и России, а недружественных нам государств», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Теперь иностранным агентам, а также лицам, которые включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, запрещается:

— быть наблюдателями;

— быть доверенными лицами и уполномоченными представителями, в том числе по финансовым вопросам;

— вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений.

Закон еще устанавливает требования к кандидатам о прекращении статуса иноагента. Так, если кандидат на момент выдвижения являлся иноагентом, то он обязан представить в избирательную комиссию уведомление Минюста России об исключении его из реестра иностранных агентов либо соответствующее решение суда. Если такой документ не будет предоставлен, кандидату откажут в регистрации.

Законом устанавливается возможность проверить факт закрытия иностранных счетов у кандидата.

Помимо этого, закон урегулирует порядок представления списка наблюдателей в избирательную комиссию. Кроме ФИО, в списке обязательно указание даты рождения наблюдателя, серии, номера и даты выдачи паспорта. Еще изменяется срок подачи заявок на аккредитацию представителей СМИ — теперь это будет не за три дня до дня голосования, а за семь дней.

Устанавливается, что ошибки, допущенные в отношении отдельных кандидатов, являются основанием для исключения их из списка до его заверения.