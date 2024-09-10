В Подмосковье ИИ поможет предпринимателям в оформлении документов

Подмосковным предпринимателям существенно упростить процесс получения поддержки позволит новый проект системы автоматизированного анализа документов, который с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения сможет выявлять ошибки в документах. Планируется, что пилотный запуск состоится уже в октябре нынешнего года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Сейчас при подаче документов, например, на получение субсидии, в среднем заявителю приходится вносить порядка шести доработок. При этом, если говорить о работе со стороны Мининвеста, то у ответственного сотрудника в среднем уходит на проверку одной такой заявки до шести часов. Новая система позволит полностью исключить доработки со стороны заявителя и сократить время на проверку заявки сотрудником до 1 часа. Ежегодно специалисты Мининвеста обрабатывают более 33 тыс. документов на получение субсидий», — уточнила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В перспективе рассматривается возможность адаптации ИИ-проекта на все услуги Мининвеста и создание «помощника», который сможет проверять корректность документов уже на этапе их загрузки в систему при подаче заявления на РПГУ.

Подмосковье оказывает компаниям МСП разностороннюю поддержку: как финансового, так и нефинансового характера. Поддержка сектора осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.