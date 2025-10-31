В Подмосковье ИИ подсчитывает число гостей на мероприятиях

В Подмосковье искусственный интеллект через камеры системы «Безопасный регион» подсчитывает число гостей на мероприятиях, проводимых в домах культуры. К пилотному проекту подключено 96 видеокамер в 41 доме культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Сначала организаторы вносят данные о мероприятии в профильную систему, которая рассчитывает ключевые временные точки. Далее искусственный интеллект через камеры видеонаблюдения фиксирует количество человек в зрительном зале. Полученные видеоданные обрабатываются ИИ и результаты передаются обратно в систему, которая составляет отчет и наглядный дашборд с актуальной информацией о посещаемости мероприятия.

Первые результаты впечатляют: уже обработано почти 1 000 кадров с 128 мероприятий с точностью подсчета — 85%.

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.