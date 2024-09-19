В Подмосковье идет прием заявок на получение субсидии на покупку промоборудования

В Московской области продолжается прием заявок от промышленных предприятий на участие в конкурсном отборе на получение субсидии в рамках компенсации затрат на покупку промышленного оборудования. Прием продлится до 1 октября 2024 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«По этой программе подмосковные промышленные предприятия в этом году могут получить до 20 млн рублей компенсации расходов на приобретение нового промышленного оборудования. Программа уже показала свою востребованность — в прошлом году получателями этих субсидий стали 29 региональных компаний», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, одним из получателей субсидии в прошлом году стала компания «Комупак» из г. о. Лосино-Петровский. В рамках развития производства картонной продукции компания приобрела новое оборудование, на общую сумму свыше 45 млн рублей. Пятую часть этих затрат предприятие компенсировало за счет субсидии, размер которой составил 9 млн рублей.

В прошлом году максимальный размер субсидии по этой программе составлял 10 млн рублей. В 2024 году максимальный порог поддержки был увеличен — предприятия могут получить до 20 млн рублей, но не более 50% от общего объема затрат, понесенных на покупку оборудования.

Заявку на участие в программе субсидирования можно подать до 1 октября на инвестиционном портале Московской области. Там же размещена подробная информация о программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.