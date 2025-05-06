В Подмосковье идет подготовка к празднованию юбилея Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Московской области будет организована масштабная программа праздничных и памятных мероприятий. В министерстве благоустройства рассказали, что на данный момент на территории региона насчитывается 2 396 объектов памяти, среди которых 803 памятника, 383 братских могил, 143 мемориальных комплекса и 86 стел. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На протяжении 6 лет мы ведем работы по благоустройству мест памяти Великой Отечественной Войны, устанавливаем стелы трудовой и воинской доблести, приводим в порядок мемориальные комплексы. В этом году вся страна отмечает 80-летие Победы, и для нас это очень важная дата. Мы готовим несколько значимых проектов, которые помогут не только улучшить городскую инфраструктуру, но и сохранить память о героях войны для будущих поколений.

Конечно, всех ждет насыщенная программа. Для нас важно организовать в каждом округе все, что касается этого важного события. В парках определено 139 центральных площадок по всем округам, где пройдет более 300 мероприятий. Одним из них станет общеобластное событие «Подвиг. Победа. Память», которое состоится 9 мая», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В период с 1 по 9 мая в Подмосковье запланировано множество мероприятий различного формата: более 300 — в парках, свыше 3 тыс. — в домах культуры (концерты, спектакли и др.), более 2,5 тыс. — в библиотеках, свыше 120 — в музеях и около 260 — в театрах. Среди запланированных событий — театральные представления «Поющие дворы», которые пройдут во дворах домов ветеранов.

Кроме того, будет организовано 30 тематических выставок и более 600 спортивных мероприятий, включая забеги с символичными названиями («Летопись Победы», «Коломенский рубеж», «Салют Победы» и др.), а также традиционные акции «Георгиевская ленточка» и «Вальс Победы».

В разных муниципалитетах пройдут уникальные традиционные мероприятия: семейный праздник «Синий платочек» в Талдоме, рок-концерт «Майский гром» в Балашихе, спортивное мероприятие «Мы — наследники Победы», а также забег Победы в Реутове и забег Памяти в Одинцово.

Ознакомиться со всеми событиями в честь Победы можно по ссылке.

В рамках акции «Сад Памяти» с 15 апреля по 30 мая на территории Московской области планируется высадить более 66 тыс. деревьев, кустарников и саженцев. На данный момент подготовлено порядка 550 территорий по всей области, из которых 68 являются центральными площадками, а 470 — это дворовые территории, памятники и социальные объекты. На центральных площадках мероприятия пройдут с 1 по 9 мая, на лесных участках — 7 мая. Жители могут регистрироваться на участие в акции через официальный сайт сад.памяти.рф. На сайте можно узнать дату, время высадки, точку сбора и контакты координаторов.

«В этом году мы благоустроим два сквера: „60 лет Победы“ в Егорьевске и сквер защитников Москвы в Лобне.

Сквер в Егорьевске стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения. Его площадь — 3,3 гектара, и концепция называется «Новый сквер-парк — место для жизни». Здесь будут молодежные и спортивные площадки, зоны для мероприятий и детские игровые зоны. Сквер был открыт в 2005 году, но нуждается в обновлении. На территории появится освещение, громкоговорители для музыки на праздниках и информационные стенды о городе. Фонтан в виде пятиконечной звезды станет одной из главных особенностей пространства.

Сквер Защитников Москвы также преобразится в современный парк. Здесь появятся мемориальные объекты, спортивные и детские площадки. Мы реставрируем зенитное орудие, участвовавшее в битве за Москву, установим макет «Лобненский рубеж» и восстановим барельефы батальных сцен», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Также в этом году на территории Московской области появятся четыре новые стелы «Населенный пункт воинской доблести»: две — в Лотошино, по одной — в Рузе и Шаховской. Такое почетное звание присваивается законом Московской области городам и поселкам, которые сыграли важную роль в истории Подмосковья, чтобы увековечить их в истории.

В ведомстве добавили, что до 2030 года в Подмосковье планируется благоустроить 35 территорий, расположенных рядом с памятниками Великой Отечественной войны. В рамках этого проекта будут установлены 16 стел, из которых 5 появятся в Наро-Фоминском городском округе, а по 2 — в Лотошино и Серпухове. Также запланировано создание 7 парков, среди которых «Березовая роща» в Дмитровском округе, Парк Авиастроителей в Дубне и центральные парки в Люберцах и Мытищах. Кроме того, благоустроят 7 пешеходных зон и площадей, например, Площадь Партизан в Рузском округе и Бульвар имени Ю. А. Гагарина в Егорьевске. В завершение проекта будут обустроены 5 скверов, включая «Защитникам неба» в Электростали и «Аллею Ветеранов» в Мытищах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.