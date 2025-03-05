В Подмосковье хотят увеличить долю вовлечения в оборот металлов и электрооборудования

С рабочим визитом представители Дирекции по организации обращения с отходами и Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Московской области посетили предприятие по сбору и переработке металла и бытовой технике в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Цель — разработка стратегий по расширению инфраструктуры для утилизации отходов, включая опасные материалы, на территории региона.

Завод ежегодно перерабатывает:

144 тыс. тонн лома черных металлов;

20 тыс. тонн цветных металлов;

22 тыс. тонн отходов бытовой техники.

В рамках рабочей поездки обсуждались планы по вовлечению в хозяйственный оборот металлов и электронного оборудования и строительству новых площадок «Мегабак» в Подмосковье. Поскольку полезные фракции являются ценным ресурсом и могут быть неоднократно переработаны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.