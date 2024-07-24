В Подмосковье хотят присвоить хоккеисту Каменскому звание почетного гражданина

сегодня в 13:12

В Мособлдуме в целом поддержали ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» известному хоккеисту, президенту общественной организации «Федерация хоккея Московской области Валерию Каменскому, передает корреспондент РИАМО.

«Валерий Викторович — один из ярчайших игроков своего поколения. Его путь, полный ярких побед и упорного труда, вдохновляет подрастающее поколение и прививает ему любовь к хоккею, командной работе и честной борьбе», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что сегодня хоккеист много сил вкладывает в подмосковные юные таланты, поддерживает спортсменов и популяризирует отечественный хоккей.

Валерий Каменский родился в Воскресенске, где в «Химике» начал свою профессиональную спортивную карьеру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.